RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кільце стискається. Представництво президента в Криму прокоментувало удар по Чонгару

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 18:23
Кільце стискається. Представництво президента в Криму прокоментувало удар по Чонгару - Фото
Чонгарський міст (фото: ресурс окупантів)

Ураження мосту в районі Чонгара, у напрямку окупованого Криму, означає, що сухопутне сполучення між півостровом і Херсонською областю значно ускладнилося. Це робить логістику окупаційних військ уразливою. Про це LIGA.net заявили у Представництві президента України в Криму, коментуючи удар по Чонгарському мосту.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Цей міст був важливою частиною так званого сухопутного коридору в Крим та з Криму, зазначається у повідомленні.  

"Цим мостом з Росії на окупований півострів везли вантажі габаритним транспортом, рух якого окупанти заборонили по "Кримському мосту" через страх повторного підриву. З окупованого Криму вивозили озброєння російському угрупованню військ на Херсонщині та частково у Запорізькій області", – наголосили у представництві.

Тепер цього маршруту немає. Для забезпечення своїх сил окупантам необхідно їхати через Красноперекопськ, Армянськ у напрямку населених пунктів Каланчак та Чаплинка, а далі Херсонщиною.

Зруйновані мости біля Чонгара (фото: скриншот карти Deepstate)

"Цей маршрут і довший на кілька сотень кілометрів, і знаходиться набагато ближче до позицій ЗСУ, тобто це створює загрозу систематичного ураження військових вантажів та техніки, які рухатимуться відповідним маршрутом", – наголошують у представництві.

Кільце навколо окупованого Криму поступово стискається, констатують у Представництві президента в Криму.

"Коли знову буде пошкоджено ще й "Кримський міст", то все російське угруповання військ на окупованому півострові стане залежним від маршруту через Армянськ, який і так буде в зоні ураження, та від доставлення морем", – зазначають там.

  • В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.
  • У Пентагоні, реагуючи на ракетні удари по Чонгарському мосту, заявили, що Україна сама планує і проводить бойові дії.

Читайте також: Тема дня | Херсон 2.0. Як і навіщо ЗСУ починають руйнувати мости до Криму

Євгенія Мазур
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримЗбройні сили УкраїниЧонгарвійна росії в україні
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 