Кільце стискається. Представництво президента в Криму прокоментувало удар по Чонгару

Ураження мосту в районі Чонгара, у напрямку окупованого Криму, означає, що сухопутне сполучення між півостровом і Херсонською областю значно ускладнилося. Це робить логістику окупаційних військ уразливою. Про це LIGA.net заявили у Представництві президента України в Криму, коментуючи удар по Чонгарському мосту.

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Цей міст був важливою частиною так званого сухопутного коридору в Крим та з Криму, зазначається у повідомленні.

"Цим мостом з Росії на окупований півострів везли вантажі габаритним транспортом, рух якого окупанти заборонили по "Кримському мосту" через страх повторного підриву. З окупованого Криму вивозили озброєння російському угрупованню військ на Херсонщині та частково у Запорізькій області", – наголосили у представництві.

Тепер цього маршруту немає. Для забезпечення своїх сил окупантам необхідно їхати через Красноперекопськ, Армянськ у напрямку населених пунктів Каланчак та Чаплинка, а далі Херсонщиною.

"Цей маршрут і довший на кілька сотень кілометрів, і знаходиться набагато ближче до позицій ЗСУ, тобто це створює загрозу систематичного ураження військових вантажів та техніки, які рухатимуться відповідним маршрутом", – наголошують у представництві.

Кільце навколо окупованого Криму поступово стискається, констатують у Представництві президента в Криму.

"Коли знову буде пошкоджено ще й "Кримський міст", то все російське угруповання військ на окупованому півострові стане залежним від маршруту через Армянськ, який і так буде в зоні ураження, та від доставлення морем", – зазначають там.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

У Пентагоні, реагуючи на ракетні удари по Чонгарському мосту, заявили, що Україна сама планує і проводить бойові дії.

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