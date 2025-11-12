Колумбия прекращает обмен разведданными с США

Президент Густаво Петро отдал соответствующий приказ из-за ударов США по лодкам, в результате которых погибли 76 человек

Густаво Петро (Фото: EPA)

Президент Колумбии Густаво Петро приказал приостановить обмен разведданными с США. Это решение стало протестом против американской кампании ударов по предполагаемым наркоторговцам в Карибском море и восточной части Тихого океана, сообщает Financial Times.

"Всем уровням разведывательных служб государственных сил приказано приостановить отправку сообщений и другие действия с агентствами безопасности США", – написал президент в Х.

Эта мера будет оставаться в силе, пока США не прекратят нападения на лодки в Карибском бассейне, добавил он.

С конца августа США развернули в регионе восемь военных кораблей и 10 000 военнослужащих. Недавно туда отправили еще четыре корабля, включая новейший авианосец USS Gerald R Ford. В результате по меньшей мере 19 ударов погибли 76 вероятных наркоторговцев.

Петро ранее называл удары США "убийством". Во вторник, 11 ноября, он заявил, что мера будет действовать, пока США не прекратят атаки, добавив, что "борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека". Он также отметил, что Великобритания приостановила передачу части разведданных по той же причине.

Этот шаг углубляет разрыв между Петро и президентом США Дональдом Трампом.

По словам аналитика International Crisis Group Элизабет Дикинсон, Колумбия предоставляет около 80% разведданных, которые США используют для перехвата наркотиков в Карибском море. Она назвала это "большой стратегической потерей для Вашингтона".