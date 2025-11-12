Колумбія припиняє обмін розвідданими зі США

Президент Густаво Петро віддав відповідний наказ через удари США по човнах, внаслідок яких загинули 76 осіб

Президент Колумбії Густаво Петро наказав призупинити обмін розвідданими зі США. Це рішення стало протестом проти американської кампанії ударів по ймовірних наркоторговцях у Карибському морі та східній частині Тихого океану, повідомляє Financial Times.

"Усім рівням розвідувальних служб державних сил наказано призупинити надсилання повідомлень та інші дії з агентствами безпеки США", – написав президент в Х.

Цей захід залишатиметься чинним, доки США не припинять напади на човни в Карибському басейні, додав він.

З кінця серпня США розгорнули в регіоні вісім військових кораблів і 10 000 військовослужбовців. Нещодавно туди відправили ще чотири кораблі, включно з новітнім авіаносцем USS Gerald R Ford. Внаслідок щонайменше 19 ударів загинули 76 ймовірних наркоторговців.

Петро раніше називав удари США "вбивством". У вівторок, 11 листопада, він заявив, що захід діятиме, доки США не припинять атаки, додавши, що "боротьба з наркотиками має бути підпорядкована правам людини". Він також зазначив, що Велика Британія призупинила передавання частини розвідданих з тієї самої причини.

Цей крок поглиблює розрив між Петро та президентом США Дональдом Трампом.

За словами аналітикині International Crisis Group Елізабет Дікінсон, Колумбія надає близько 80% розвідданих, які США використовують для перехоплення наркотиків у Карибському морі. Вона назвала це "великою стратегічною втратою для Вашингтона".