Колумбія припиняє обмін розвідданими зі США
Президент Колумбії Густаво Петро наказав призупинити обмін розвідданими зі США. Це рішення стало протестом проти американської кампанії ударів по ймовірних наркоторговцях у Карибському морі та східній частині Тихого океану, повідомляє Financial Times.
"Усім рівням розвідувальних служб державних сил наказано призупинити надсилання повідомлень та інші дії з агентствами безпеки США", – написав президент в Х.
Цей захід залишатиметься чинним, доки США не припинять напади на човни в Карибському басейні, додав він.
З кінця серпня США розгорнули в регіоні вісім військових кораблів і 10 000 військовослужбовців. Нещодавно туди відправили ще чотири кораблі, включно з новітнім авіаносцем USS Gerald R Ford. Внаслідок щонайменше 19 ударів загинули 76 ймовірних наркоторговців.
Петро раніше називав удари США "вбивством". У вівторок, 11 листопада, він заявив, що захід діятиме, доки США не припинять атаки, додавши, що "боротьба з наркотиками має бути підпорядкована правам людини". Він також зазначив, що Велика Британія призупинила передавання частини розвідданих з тієї самої причини.
Цей крок поглиблює розрив між Петро та президентом США Дональдом Трампом.
За словами аналітикині International Crisis Group Елізабет Дікінсон, Колумбія надає близько 80% розвідданих, які США використовують для перехоплення наркотиків у Карибському морі. Вона назвала це "великою стратегічною втратою для Вашингтона".
- 24 жовтня США запровадили санкції проти президента Колумбії на тлі конфлікту з Трампом через кокаїн.
