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Команда Зеленского объявила конкурсы на глав РГА в шести областях

Команда Зеленского объявила конкурсы на глав РГА в шести областях - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 07:39

Претендентов на должность глав райгосадминистраций ищут в шести областях

Команда президента Владимира Зеленского объявила конкурсы на должности глав районных госадминистраций в шести областях. Вакансии опубликованы в рамках проекта LIFT.

"Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности председателей районных государственных администраций во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях", -  говорится в сообщении.

В описании  к требованиям говорится, что "ищут человека, который готов взять на себя ответственность за деятельность каждого подразделения".

"Основная задача - налаживание всех процессов в подчиненных органах, службах и комиссиях. Обеспечение, развитие и совершенствование района", - уточняется в сообщении.

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Владимир Зеленский конкурс главы РГА
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