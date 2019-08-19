Команда Зеленского объявила конкурсы на глав РГА в шести областях

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Команда президента Владимира Зеленского объявила конкурсы на должности глав районных госадминистраций в шести областях. Вакансии опубликованы в рамках проекта LIFT.

"Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности председателей районных государственных администраций во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

В описании к требованиям говорится, что "ищут человека, который готов взять на себя ответственность за деятельность каждого подразделения".

"Основная задача - налаживание всех процессов в подчиненных органах, службах и комиссиях. Обеспечение, развитие и совершенствование района", - уточняется в сообщении.