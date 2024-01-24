Командир боевиков, штурмовавших Марьинку, сел на 15 лет за госизмену – СБУ
Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили, что командир боевиков, пытавшийся захватить позиции украинских военных под Марьинкой, сел на 15 лет. Его обвиняют в госизмене.
По данным спецслужб, осужденный – житель Марьинки, который в начале войны перешел на сторону россиян, начав воевать против Украины во вражеском батальоне "Оплот".
Там его назначили на должность стрелка и перебросили на передовую восточного фронта, а впоследствии – перевели в группировку российских войск "Восток", входящую в состав 1-го армейского корпуса страны-агрессора, следует из материалов следствия.
В рядах российской оккупационной армии он принимал непосредственное участие в штурмах населенных пунктов под Марьинкой, за что в сентябре 2023 года стал командиром подразделения боевиков.
По данным военной контрразведки, осужденный командовал отрядом боевиков во время пулеметных обстрелов позиций ВСУ в районе Марьинки. Украинские военные взяли предателя в плен во время жестоких боев вблизи Красногоровки, добавили в СБУ.
Суд признал злоумышленника виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Он сел на 15 лет.
- 20 января 2024 года спикер ВСУ Штупун сообщил, что сейчас штурмы россиян сконцентрированы на Авдеевке и Новомихайловке под Марьинкой. РФ в основном бросает пехоту почти без поддержки бронетехники.
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