Командир боевиков, штурмовавших Марьинку, сел на 15 лет за госизмену – СБУ

Осужденный – житель Марьинки, который в начале войны перешел на сторону врага

Фото: Генштаб ВСУ

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили, что командир боевиков, пытавшийся захватить позиции украинских военных под Марьинкой, сел на 15 лет. Его обвиняют в госизмене.

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По данным спецслужб, осужденный – житель Марьинки, который в начале войны перешел на сторону россиян, начав воевать против Украины во вражеском батальоне "Оплот".

Там его назначили на должность стрелка и перебросили на передовую восточного фронта, а впоследствии – перевели в группировку российских войск "Восток", входящую в состав 1-го армейского корпуса страны-агрессора, следует из материалов следствия.

В рядах российской оккупационной армии он принимал непосредственное участие в штурмах населенных пунктов под Марьинкой, за что в сентябре 2023 года стал командиром подразделения боевиков.

По данным военной контрразведки, осужденный командовал отрядом боевиков во время пулеметных обстрелов позиций ВСУ в районе Марьинки. Украинские военные взяли предателя в плен во время жестоких боев вблизи Красногоровки, добавили в СБУ.

Суд признал злоумышленника виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Он сел на 15 лет.

20 января 2024 года спикер ВСУ Штупун сообщил, что сейчас штурмы россиян сконцентрированы на Авдеевке и Новомихайловке под Марьинкой. РФ в основном бросает пехоту почти без поддержки бронетехники.

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