Командир бойовиків, які штурмували Мар'їнку, сів на 15 років за держзраду – СБУ

Засуджений – житель Мар'їнки, який на початку великої війни перейшов на бік ворога

Фото: Генштаб ЗСУ

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили, що командир бойовиків, який намагався захопити позиції українських військових під Мар'їнкою, сів на 15 років. Його звинувачують у держзраді.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними спецслужб, засуджений – житель Мар'їнки, який на початку великої війни перейшов на бік росіян, почавши воювати проти України у ворожому батальйоні "Оплот".

Там його призначили на посаду стрільця та перекинули на передову східного фронту, а згодом – перевели до угруповання російських військ "Восток", яке входить до складу 1-го армійського корпусу країни-агресора, випливає з матеріалів слідства.

У лавах російської окупаційної армії він брав безпосередню участь у штурмах населених пунктів під Мар'їнкою, за що у вересні 2023 року став командиром підрозділу бойовиків.

За даними військової контррозвідки, засуджений командував загоном бойовиків під час кулеметних обстрілів позицій ЗСУ в районі Мар'їнки. Українські військові взяли зрадника в полон під час жорстоких боїв поблизу Красногорівки, додали в СБУ.

Суд визнав зловмисника винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Він сів на 15 років.

20 січня 2024 року спікер ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.

Читайте також: СБУ: Затримано колаборанта, який налаштував російські канали в окупації на Харківщині