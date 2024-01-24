Командир бойовиків, які штурмували Мар'їнку, сів на 15 років за держзраду – СБУ
Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили, що командир бойовиків, який намагався захопити позиції українських військових під Мар'їнкою, сів на 15 років. Його звинувачують у держзраді.
За даними спецслужб, засуджений – житель Мар'їнки, який на початку великої війни перейшов на бік росіян, почавши воювати проти України у ворожому батальйоні "Оплот".
Там його призначили на посаду стрільця та перекинули на передову східного фронту, а згодом – перевели до угруповання російських військ "Восток", яке входить до складу 1-го армійського корпусу країни-агресора, випливає з матеріалів слідства.
У лавах російської окупаційної армії він брав безпосередню участь у штурмах населених пунктів під Мар'їнкою, за що у вересні 2023 року став командиром підрозділу бойовиків.
За даними військової контррозвідки, засуджений командував загоном бойовиків під час кулеметних обстрілів позицій ЗСУ в районі Мар'їнки. Українські військові взяли зрадника в полон під час жорстоких боїв поблизу Красногорівки, додали в СБУ.
Суд визнав зловмисника винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Він сів на 15 років.
- 20 січня 2024 року спікер ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.
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