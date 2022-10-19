Командиры за взятку позволяют оккупантам бежать с фронта в тыл – СтратКом ВСУ
19.10.2022, 11:13
Российские оккупанты (фото - ЕРА)
Командиры российских оккупантов за взятку позволяют военнослужащим страны-агрессора бежать с первой линии фронта в тыл. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
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Согласно сообщению, наиболее распространен такой "бизнес" на горячих участках фронта, где подразделения российской армии понесут потери.
"К примеру, в районе Бахмута за такую услугу российские офицеры просят 5 000 рублей в сутки. Сумма достаточно не маленькая, но она рассчитана на то, чтобы все сразу не сбежали с передка в тыл", – говорится в сообщении.
- По подтвержденным данным Генерального штаба, на 19 октября примерные потери оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляют 66 280 военнослужащих.
- По данным ВСУ, подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек, и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.
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