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Командующий НАТО в Европе предложил отправить войска в Болгарию и Румынию – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2021, 23:44
Командующий НАТО в Европе предложил отправить войска в Болгарию и Румынию – Spiegel - Фото
Тод Уолтерс (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)

Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс предложил разместить войска Альянса в Румынии и Болгарии. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.

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По информации издания, Уолтерс провел совещание по засекреченной линии видеосвязи с военным руководством стран-партнеров, на котором предложил усилить позиции НАТО на восточном фланге и создать в Болгарии и Румынии контингенты, подобные тем, что с 2017 года присуствуют в Польше и странах Балтии в рамках расширенного передового присутствия (Enhanced Forward Presence, EFP).

Генерал предложил направить в Болгарию и Румынию подразделения войск НАТО численностью около 1500 человек.

Как отмечается, с точки зрения сторонников идеи, расширение миссии EFP стало бы подходящим сигналом в ответ на размещение российских войск на границе с Украиной.

Уолтерс подчеркнул, что расширение миссии на юго-восточный фланг НАТО не стало бы провокацией, поскольку предлагается размещение не постоянных крупных военных группировок, а небольших групп с регулярной ротацией.

Spiegel не смог получить в НАТО официального подтверждения информации о внутренние дискуссии по расширению миссии на восточном фланге. Но дипломаты рассказали, что эта тему, вероятно, поднимут на следующей встрече министров обороны.

Пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лонгеску не ответила на конкретные вопросы издания. Она сказала только, что НАТО будет оставаться бдительным и предпримет все необходимые шаги для защиты партнеров от любой угрозы.

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Наталия Медведева
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Тод Уолтерс нато болгария Румыния война вторжение
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