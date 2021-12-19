Командующий НАТО в Европе предложил отправить войска в Болгарию и Румынию – Spiegel
Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс предложил разместить войска Альянса в Румынии и Болгарии. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.
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По информации издания, Уолтерс провел совещание по засекреченной линии видеосвязи с военным руководством стран-партнеров, на котором предложил усилить позиции НАТО на восточном фланге и создать в Болгарии и Румынии контингенты, подобные тем, что с 2017 года присуствуют в Польше и странах Балтии в рамках расширенного передового присутствия (Enhanced Forward Presence, EFP).
Генерал предложил направить в Болгарию и Румынию подразделения войск НАТО численностью около 1500 человек.
Как отмечается, с точки зрения сторонников идеи, расширение миссии EFP стало бы подходящим сигналом в ответ на размещение российских войск на границе с Украиной.
Уолтерс подчеркнул, что расширение миссии на юго-восточный фланг НАТО не стало бы провокацией, поскольку предлагается размещение не постоянных крупных военных группировок, а небольших групп с регулярной ротацией.
Spiegel не смог получить в НАТО официального подтверждения информации о внутренние дискуссии по расширению миссии на восточном фланге. Но дипломаты рассказали, что эта тему, вероятно, поднимут на следующей встрече министров обороны.
Пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лонгеску не ответила на конкретные вопросы издания. Она сказала только, что НАТО будет оставаться бдительным и предпримет все необходимые шаги для защиты партнеров от любой угрозы.
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
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