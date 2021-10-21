UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Командующий ССО рассчитывает, что до 2025-го все подразделения пройдут сертификацию НАТО

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 15:51
Командующий ССО рассчитывает, что до 2025-го все подразделения пройдут сертификацию НАТО - Фото
Григорий Галаган (Фото - USCC)

Командующий Сил специальных операций Григорий Галаган рассчитывает, что до 2024-2025 годов все подразделения ССО смогут участвовать в дежурствах Сил быстрого реагирования НАТО (NRF). Об этом он сказал в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Галаган отметил, что на сегодняшний день одно из подразделений Сил спецопераций ВСУ уже находится на боевом дежурстве в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Это означает, что подразделение ССО полностью соответствует стандартам НАТО – от знаний личным составом всех процедур, используемых при организации планирования спецопераций, до совместимости техники, вооружения и снаряжения.

"И в дальнейшем каждое подразделение от каждого центра, я планирую, до 2024-2025 годов, чтобы уже могли участвовать в дежурствах в Силах быстрого реагирования НАТО", – сказал Галаган.

СПРАВКА. В NRF входят сухопутные войска, подразделения спецназначения, воздушных и морских сил. Они находятся в постоянной боеготовности и привлекаются в течение пяти дней к операциям по реагированию на кризисные ситуации по всему миру. Во время военных конфликтов Силы быстрого реагирования НАТО должны сдерживать врага до прибытия основной группировки в течение 30 дней. По правилам НАТО, кандидатов в NRF оценивают во время международных тренировок. 

Галаган подчеркнул, что далеко не все страны принимают участие в боевых действиях, и сейчас Украина становится равнозначным партнером для НАТО.

Он отметил, что ССО регулярно проводят совместные мероприятия с военнослужащими НАТО. Это международные учения (в частности, Silver Saber-2021, где одно из подразделений ССО прошло сертификацию НАТО), соревнования на лучшую группу специального назначения. Также планируется провести соревнование среди снайперов и снайперских групп.

Читайте также: США помогут Украине и союзникам сдерживать Россию в Черном море – глава Пентагона

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ нато ссо григорий галаган NRF
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 