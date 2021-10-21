Командующий ССО рассчитывает, что до 2025-го все подразделения пройдут сертификацию НАТО
Командующий Сил специальных операций Григорий Галаган рассчитывает, что до 2024-2025 годов все подразделения ССО смогут участвовать в дежурствах Сил быстрого реагирования НАТО (NRF). Об этом он сказал в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества.
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Галаган отметил, что на сегодняшний день одно из подразделений Сил спецопераций ВСУ уже находится на боевом дежурстве в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Это означает, что подразделение ССО полностью соответствует стандартам НАТО – от знаний личным составом всех процедур, используемых при организации планирования спецопераций, до совместимости техники, вооружения и снаряжения.
"И в дальнейшем каждое подразделение от каждого центра, я планирую, до 2024-2025 годов, чтобы уже могли участвовать в дежурствах в Силах быстрого реагирования НАТО", – сказал Галаган.
Галаган подчеркнул, что далеко не все страны принимают участие в боевых действиях, и сейчас Украина становится равнозначным партнером для НАТО.
Он отметил, что ССО регулярно проводят совместные мероприятия с военнослужащими НАТО. Это международные учения (в частности, Silver Saber-2021, где одно из подразделений ССО прошло сертификацию НАТО), соревнования на лучшую группу специального назначения. Также планируется провести соревнование среди снайперов и снайперских групп.
- В июне 2019-го 140-й центр ССО прошел сертификацию как подразделение SOF и получил право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО.
- По словам президента Владимира Зеленского, это первое в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, получающее такой сертификат.
- Во время учений Silver Saber-2021 еще одно спецподразделение Сил специальных операций прошло сертификацию НАТО – 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго.
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