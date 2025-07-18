Командующий СБС: Я не знаю, какая из стран НАТО способна защитить город от 300 "шахедов"

Роберт "Мадяр" Бровди (Фото: Птицы Мадяра)

В настоящее время нет стран НАТО, способных эффективно защитить свои города от регулярных массированных атак ударных беспилотников, поэтому оборонные стандарты Альянса требуют скорейшего переосмысления. Такое мнение высказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт Бровди во время международной конференции LANDEURO в немецком Висбадене.

Бровди отметил, что сегодня Россия атакует Украину сотнями "шахедов".

"Я не знаю, какая из стран – членов НАТО способна защитить какой-либо конкретный город, принимая семь дней в неделю 200-300 "шахедов" без остановки. Поэтому ваши национальные системы безопасности требуют оперативного пересмотра", – заявил он.

Бровди подчеркнул, что современные технологии ударных дронов доступны и дешевы, поэтому могут использоваться даже небольшими террористическими группировками.

"Если эти технологии попадут в руки террористов, то сто террористов перевернут устои любой страны", – заявил он.

Командующий СБС подчеркнул, что опыт Украины в ведении войны с применением беспилотных технологий крайне важен для всех ее союзников.

"Поэтому наша совместная борьба с партнерами отвечает нашим общим интересам", – подчеркнул Бровди.