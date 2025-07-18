Командувач СБС: Я не знаю, яка з країн НАТО здатна захистити місто від 300 "шахедів"

Роберт “Мадяр” Бровді (Фото: Птахи Мадяра)

Наразі не існує країн НАТО, які здатні ефективно захистити свої міста від регулярних масованих атак ударних безпілотників, тому оборонні нормативи Альянсу потребують швидкого переосмислення. Таку думку висловив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді під час міжнародній конференції LANDEURO у німецькому Вісбадені.

Бровді зазначив, що сьогодні Росія атакує Україну сотнями "шахедів".

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"Я не знаю, яка з країн – членів НАТО спроможна захистити якесь конкретне своє місто, приймаючи сім днів на тиждень 200-300 "шахедів" без зупинки. Тому ваші національні безпеки вимагають оперативного перегляду", – заявив він.

Бровді наголосив, що сучасні технології ударних дронів доступні та дешеві, тому можуть використовуватися навіть невеликими терористичними угрупованнями.

"Якщо ці технології потраплять до рук терористів, то сто терористів перевернуть устрій будь-якої країни", – заявив він.

Командувач СБС наголосив, що досвід України у веденні війни із застосуванням безпілотних технологій вкрай важливий для всіх її союзників.

"Тому наша спільна з партнерами боротьба – у наших спільних інтересах", – наголосив Бровді.