Комбриг 72 ОМБр признал – из Угледара не удалось забрать определенное количество раненых

Комбриг Охрименко не назвал конкретных цифр, но подчеркнул, что "военкоры" противника преувеличивают это количество в разы

Угледар (Фото: 72 ОМБр)

При выходе украинских сил из Угледара Донецкой области некоторых раненых забрать не удалось, но речь не идет о том количестве, которое озвучивают россияне. Об этом в интервью Главкому рассказал новый командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, защищавшей Угледар, Александр Охрименко.

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О том, что при выходе из города там остались украинские раненые военные, писали российские пропагандистские "военкоры".

Комментируя это, Охрименко сказал: "Объективно во время таких активных боевых действий невозможно с полной уверенностью сказать, что удалось вывести все 100% раненых. Эвакуация проводилась. Часть раненых мы смогли эвакуировать средствами медицинских подразделений, применили боевые машины пехоты подразделений, которые были предназначены для помощи в эвакуации. Но, к сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать".

Он рассказал, что под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли добраться до точки эвакуации, точки встречи.

"Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех. Я не буду называть цифры, потому что нам важен и ценен каждый солдат, но это не то количество, о котором говорят военкоры противника, они преувеличивают в разы", – добавил Охрименко.

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