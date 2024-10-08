Комбриг 72 ОМБр визнав, що з Вугледара не вдалося забрати певну кількість поранених

Комбриг Охріменко не назвав конкретних цифр, але наголосив, що "воєнкори" противника перебільшують цю кількість в рази

Вугледар (Фото: 72 ОМБр)

Під час виходу українських сил із Вугледара Донецької області деяких поранених забрати не вдалося, але йдеться не про ту кількість, яку озвучують росіяни. Про це в інтерв’ю Главкому розповів новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, Олександр Охріменко.

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Про те, що під час виходу з міста там залишилися українські поранені військові, писали російські пропагандистські "воєнкори".

Коментуючи це, Охріменко сказав: "Об’єктивно під час таких активних бойових дій неможливо з повною упевненістю сказати, що вдалося вивести всі 100% поранених. Евакуація здійснювалася. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів, застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але, на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати".

Він розповів, що під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли дістатись точки евакуації, точки зустрічі.

"Під час маневреної оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх. Я не буду називати цифри, бо нам важливий і цінний кожен солдат, але це не та кількість, про яку говорять воєнкори противника, вони перебільшують в рази", – додав Охріменко.

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