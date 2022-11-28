Комендантский час в Киеве сокращать пока не будут. Вопрос неактуален сейчас — Кличко
В Киеве пока не собираются сокращать комендантский час, решение будут принимать вместе с военными, но пока оно не явялется актуальным. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в интервью РБК-Украина.
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По его словам, комендантский час необходим для обеспечения безопасности жителей города.
Он отметил, что решение о продолжительности ограничений принимается городскими властями, Советом обороны столицы и военными, которые дают соответствующие рекомендации.
Кличко сказал, что пока вопрос увеличения либо уменьшения комендантского часа не поднимался.
"Мы этот вопрос пока не рассматривали, потому что он неактуален"— заявил градоначальник.
Комендантский час в столице действует с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах, перемещаться транспортом или пешком без пропуска.
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