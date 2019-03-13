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13.03.2019, 17:04

Комитет отказался рассматривать закон Порошенко об обогащении

Комитет отказался рассматривать закон Порошенко об обогащении - Фото
Мустафа Найем (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За решение не рассматривать законопроект проголосовали трое представителей БПП

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Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о незаконном обогащении, в том числе неотложный законопроект авторства президента Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил депутат Мустафа Найем.

"Только что комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты про восстановление ответственности за незаконное обогащение. С повестки дня были сняты и президентский законопроект, и все альтернативные", - написал депутат.

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По словам Найема, решение было инициировано депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и поддержано шестью из одиннадцати членов комитета. В том числе за решение не рассматривать законопроекты проголосовали трое представителей БПП.

Депутат при этом отметил, что Порошенко публично обратился к парламенту с требованием срочно рассмотреть законопроект, который восстанавливает ответственность за незаконное обогащение.

"Значит, примем решение о рассмотрении в зале ВР и будем голосовать. Комитету не удастся заблокировать рассмотрение законопроектов. Закон должен быть принят сразу после языкового закона", - прокомментировала пост Найема первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. В НАБУ заявили, что все дела о незаконном обогащении будут закрыты. Порошенко направил в Верховную Раду неотложный новый законопроект.

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Теги: петр порошенко, игорь мосийчук, обогащение
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