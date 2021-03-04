Комитет Рады не нашел оснований для наказания Кивы, который обматерил журналиста

Комитет по вопросам регламента не нашел правовых оснований для наказания народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы за его поведение во время общения с журналистом проекта Bihus.info Даниилом Мокриком в кулуарах Верховной Рады. Об этом говорится в решении комитета.

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Члены комитета пришли к выводу, что поскольку конфликт произошел в кулуарах парламента, а не в сессионном зале, и вторым его участником был не депутат, то "у Комитета отсутствуют правовые основания для рассмотрения вопроса нарушения требований депутатской этики", как это предусмотрено статьей 51 регламента.

Если бы Кива обматерил другого депутата в зале Рады, то его могли бы отстранить от пяти пленарных заседаний.

Таким образом комитет лишь обратил внимание Кивы на недопустимость "действий, заявлений и поступков, компрометирующих народного депутата", а также необходимость соблюдения "общепризнанных норм морали" и уважения граждан.

4 февраля между Мокриком и Кивой в кулуарах Рады произошел конфликт. Журналист спросил депутата об отмывании денег через конвертационные центры, в ответ он услышал поток нецензурной лексики с личными оскорблениями.

В июле 2020 года вышло расследование Bihus.info о Киве. В нем говорится, что, зарабатывая в год 1,2 млн грн на аренде принадлежащей ему жомовой ямы, нардеп проживает в киевской квартире, которую не указал в декларации.

Вадим Ребрина

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