UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Комитет Рады не нашел оснований для наказания Кивы, который обматерил журналиста

04.03.2021, 18:16
Комитет Рады не нашел оснований для наказания Кивы, который обматерил журналиста - Фото
Скриншот с видео

Комитет по вопросам регламента не нашел правовых оснований для наказания народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы за его поведение во время общения с журналистом проекта Bihus.info Даниилом Мокриком в кулуарах Верховной Рады. Об этом говорится в решении комитета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Члены комитета пришли к выводу, что поскольку конфликт произошел в кулуарах парламента, а не в сессионном зале, и вторым его участником был не депутат, то "у Комитета отсутствуют правовые основания для рассмотрения вопроса нарушения требований депутатской этики", как это предусмотрено статьей 51 регламента.

Если бы Кива обматерил другого депутата в зале Рады, то его могли бы отстранить от пяти пленарных заседаний.

Таким образом комитет лишь обратил внимание Кивы на недопустимость "действий, заявлений и поступков, компрометирующих народного депутата", а также необходимость соблюдения "общепризнанных норм морали" и уважения граждан.

4 февраля между Мокриком и Кивой в кулуарах Рады произошел конфликт. Журналист спросил депутата об отмывании денег через конвертационные центры, в ответ он услышал поток нецензурной лексики с личными оскорблениями.

В июле 2020 года вышло расследование Bihus.info о Киве. В нем говорится, что, зарабатывая в год 1,2 млн грн на аренде принадлежащей ему жомовой ямы, нардеп проживает в киевской квартире, которую не указал в декларации. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада bihus.info илья кива регламент
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 