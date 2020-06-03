Комитет Рады определился с кандидатами в комиссию по отбору директора ГБР

Владлен Неклюдов (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде назначить трех представителей в конкурсную комиссию по отбору директора Государственного бюро расследований. Такое решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент LIGA.net.

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По результатам рейтингового голосования были определены три победителя: нардеп от Слуги народа Владлен Неклюдов, заведующая кафедры судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имена Ярослава Мудрого (Харьков) Лидия Москвич, а также экс-член Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в 2016-2019 годах Андрей Козлов.

Кандидатура Москвич подана Слугой народа, а Козлова – фракцией Голос.

Перед голосованием в пользу Неклюдова свою кандидатуру сняла нардеп от СН Юлия Яцик. По ее словам, об этом ее попросил лично президент Владимир Зеленский.

По словам главы комитета Дениса Монастырского (Слуга народа), голосование за представителей в сессионном зале может состоятся уже завтра, 4 июня.

24 декабря 2019 года Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.

27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова

17 марта 2020 года Венедиктова была назначена генпрокурором , временным и.о. главы бюро стал Александр Соколов.



19 мая Рада провалила голосование по назначению представителей в комиссию по отбору директора ГБР, все трое кандидатов были от Слуги народа, включая Неклюдова и Яцик.