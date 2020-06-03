Комитет Рады определился с кандидатами в комиссию по отбору директора ГБР

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде назначить трех представителей в конкурсную комиссию по отбору директора Государственного бюро расследований. Такое решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент LIGA.net.
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По результатам рейтингового голосования были определены три победителя: нардеп от Слуги народа Владлен Неклюдов, заведующая кафедры судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имена Ярослава Мудрого (Харьков) Лидия Москвич, а также экс-член Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в 2016-2019 годах Андрей Козлов.
Кандидатура Москвич подана Слугой народа, а Козлова – фракцией Голос.
Перед голосованием в пользу Неклюдова свою кандидатуру сняла нардеп от СН Юлия Яцик. По ее словам, об этом ее попросил лично президент Владимир Зеленский.
По словам главы комитета Дениса Монастырского (Слуга народа), голосование за представителей в сессионном зале может состоятся уже завтра, 4 июня.