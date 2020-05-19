Рада провалила назначение представителей в комиссию по отбору директора ГБР

Вреховная Рада не смогла назначить трех представителей в конкурсную комиссию по отбору директора Государственного бюро расследований.
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Постановление поддержали только 194 нардепа при необходимых 226, 58 проголосовали против, 57 воздержались.
Голосование по фракциям:
Раде предлагалось назначить представителями парламента в конкурсной комиссии по отбору директора ГБР троих кандидатов по предложению фракции Слуга народа, в том числе - двух нардепов из фракции, Юлию Яцик и Владлена Неклюдова.
Перед голосованием нардеп из СН Гео Лерос, которого ГБР вызывает на допросы из-за обнародования так называемых "пленок Ермака", призвал коллег не поддерживать постановление.