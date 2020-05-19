Рада провалила назначение представителей в комиссию по отбору директора ГБР

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Вреховная Рада не смогла назначить трех представителей в конкурсную комиссию по отбору директора Государственного бюро расследований.

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Постановление поддержали только 194 нардепа при необходимых 226, 58 проголосовали против, 57 воздержались.

Голосование по фракциям:

Раде предлагалось назначить представителями парламента в конкурсной комиссии по отбору директора ГБР троих кандидатов по предложению фракции Слуга народа, в том числе - двух нардепов из фракции, Юлию Яцик и Владлена Неклюдова.

Перед голосованием нардеп из СН Гео Лерос, которого ГБР вызывает на допросы из-за обнародования так называемых "пленок Ермака", призвал коллег не поддерживать постановление.

24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.

27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова

17 марта Венедиктова была назначена генпрокурором , временным и.о. главы бюро стал Александр Соколов.