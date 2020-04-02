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Лерос не придет завтра на допрос в СБУ по "пленкам Ермака" - адвокаты

Лерос не придет завтра на допрос в СБУ по "пленкам Ермака" - адвокаты - Фото
Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.04.2020, 20:36

Депутат Слуги народа Гео Лерос, который обнародовал "пленки Ермака", не придет на допрос в СБУ

Народный депутат от Слуги народа Гео Лерос, которой обнародовал записи с участием брата главы ОП Андрея Ермака Дениса, не придет на допрос в СБУ по этому делу 3 апреля. Об этом сообщается в Facebook адвокатской фирмы, которая защищает его интересы.

Там напомнили, что Лерос вызван на допрос в СБУ как свидетель в уголовном деле по ч. 2 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК.

Допросы назначены на 15:00 3 апреля и 11:00 6 апреля.

Защитники пояснили, что Лерос не придет в СБУ 3 апреля, так как получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено УПК. Также адвокаты отметили, что в этот же день Лерос должен явиться в ГБР.

Лерос написал в своем Facebook, что завтра в 9:00 придет на допрос в Госбюро расследований.

  • 29 марта депутат Слуги народна Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.
  • В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.
  • По словам Дениса Ермака, он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.
  • Вчера сотрудники СБУ приезжали домой к Леросу, чтобы вручить ему повестку на допрос.

Вадим Ребрина
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