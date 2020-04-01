Сотрудники СБУ пытались вручить депутату Леросу повестку на допрос

Сотрудники СБУ приезжали домой к депутату Гео Леросу, чтобы вручить ему повестку на допрос по делу об обнародованных им записях с участием брата главы Офиса президента Андрея Ермака, однако депутат отказался получить повестку. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Там отметили, что расследуют дело по факту "незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака" (ч. 2 ст. 359 УК). Поэтому Главным следственным управлением СБУ Леросу направлена повестка о его вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.
"1 апреля 2020 с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату", - сказано в сообщении СБУ.
Сам Лерос написал в своем Facebook: "Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним. Приехало СБУ по адресу моего проживания".
Адвокат депутата Маси Найем сообщил в Facebook, что вместе со своим подзащитным вечером 1 апреля придут в офис СБУ за повесткой.
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