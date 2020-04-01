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Сотрудники СБУ пытались вручить депутату Леросу повестку на допрос

Сотрудники СБУ пытались вручить депутату Леросу повестку на допрос - Фото
Гео Лерос (фото - facebook.com/geo.ya.1)
01.04.2020, 17:22

СБУ приехала домой к Гео Леросу, чтобы вручить ему повестку на допрос по делу о записях с участием брата главы ОП Андрея Ермака

Сотрудники СБУ приезжали домой к депутату Гео Леросу, чтобы вручить ему повестку на допрос по делу об обнародованных им записях с участием брата главы Офиса президента Андрея Ермака, однако депутат отказался получить повестку. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Там отметили, что расследуют дело по факту "незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака" (ч. 2 ст. 359 УК). Поэтому Главным следственным управлением СБУ Леросу направлена повестка о его вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

"1 апреля 2020 с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату", - сказано в сообщении СБУ.

Сам Лерос написал в своем Facebook: "Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним. Приехало СБУ по адресу моего проживания".

Адвокат депутата Маси Найем сообщил в Facebook, что вместе со своим подзащитным вечером 1 апреля придут в офис СБУ за повесткой.

  • 29 марта депутат Слуги народа Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.
  • Позже Лерос опубликовал новые видео и заявил, что попросил НАБУ проверить возможную причастность Андрея Ермака к уголовному преступлению.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.
  • В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.
  • По словам Дениса Ермака, он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.

Читайте также: "Пленки Ермака". Депутаты из Слуги народа написали генпрокурору, ГБР, СБУ и МВД

Вадим Ребрина
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