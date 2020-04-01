"Пленки Ермака". Депутаты из Слуги народа написали генпрокурору, ГБР, СБУ и МВД

Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Группа народных депутатов фракции Слуга народа выступили с обращением и написали письмо в Офис генпрокурора, Госбюро расследований, Службу безопасности и министерство внутренних дел по поводу расследования возможных фактов коррупции, зафиксированных на так называемых "пленках Ермака". Обращение и фотокопия письма опубликованы на страницах Facebook нардепов.



В обращении депутаты выразили удивление реакцией некоторых правоохранительных органов: "ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными".

Нардепы заявили, что считают такие действия угрожающими гражданского общества и его базовых прав и свобод.

По их словам, руководствуясь такой логикой, подобные обвинения можно было бы выдвинуть в адрес подавляющего большинства проектов расследований украинских СМИ, а также относительно преследований многих политиков, которые происходили в Украине в недавнем прошлом.

Они призвали правоохранителей расследовать содержание записей, в которых "информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента", и призвали исключить действия, которые можно было бы рассматривать как давление или преследования народного депутата.

На фотокопии заявления стоят подписи таких нардепов: Игорь Василив, Евгений Петруняк, Елизавета Богуцкая, Дмитрий Гурин, Лада Булах, Богдан Яременко, Анна Бондар, Никита Потураев, Татьяна Циба, Иван Юнаков.

Читайте также: "Лерос – инструмент в руках поклонников дефолта". Онлайн-брифинг Ермака – за минуту