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"Пленки Ермака". Депутаты из Слуги народа написали генпрокурору, ГБР, СБУ и МВД

"Пленки Ермака". Депутаты из Слуги народа написали генпрокурору, ГБР, СБУ и МВД - Фото
Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
01.04.2020, 16:59

Депутаты из фракции Слуга народа написали генпрокурору, ГБР, СБУ и МВД по поводу расследования содержания так называемых "пленок Ермака"

Группа народных депутатов фракции Слуга народа выступили с обращением и написали письмо в Офис генпрокурора, Госбюро расследований, Службу безопасности и министерство внутренних дел по поводу расследования возможных фактов коррупции, зафиксированных на так называемых "пленках Ермака". Обращение и фотокопия письма опубликованы на страницах Facebook нардепов.

В обращении депутаты выразили удивление реакцией некоторых правоохранительных органов: "ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными".

Нардепы заявили, что считают такие действия угрожающими гражданского общества и его базовых прав и свобод.

По их словам, руководствуясь такой логикой, подобные обвинения можно было бы выдвинуть в адрес подавляющего большинства проектов расследований украинских СМИ, а также относительно преследований многих политиков, которые происходили в Украине в недавнем прошлом.

Они призвали правоохранителей расследовать содержание записей, в которых "информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента", и призвали исключить действия, которые можно было бы рассматривать как давление или преследования народного депутата.

На фотокопии заявления стоят подписи таких нардепов: Игорь Василив, Евгений Петруняк, Елизавета Богуцкая, Дмитрий Гурин, Лада Булах, Богдан Яременко, Анна Бондар, Никита Потураев, Татьяна Циба, Иван Юнаков.

Заявление нардепов по поводу пленок Ермака

Заявление нардепов по поводу пленок Ермака

  • 29 марта депутат Слуги народа Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых Дениса Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.
  • Позже Лерос опубликовал новые видео и заявил, что попросил НАБУ проверить возможную причастность Андрея Ермака к уголовному преступлению.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.
  • В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.

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Наталия Медведева
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