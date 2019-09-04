Комитет: Расширение полномочий Зеленского коррупцией не грозит

Владимир Зеленский

Комитет по вопросам антикоррупционной политики пришел к заключению, что в законопроекте, который наделяет президента правом назначать глав Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований, нет коррупционных рисков. За это решение проголосовали 11 членов комитета, сообщает корреспондент Укринформа.

"Определить, что законопроект №1014 соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, не содержит коррупционных рисков», - говорится в решении комитета.

Антикоррупционный комитет возглавляет депутат из фракции Слуга народа Анастасия Красносельская.

3 сентября Рада направила в Конституционный суд законопроект авторства президента Владимира Зеленского о расширении полномочий президента Украины.

Если законопроект примут, Зеленский сможет назначать директоров НАБУ и ГБР, а также создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности субъектов хозяйствования.

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