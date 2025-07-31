Комитет Сената США поддержал законопроект Пентагона о выделении $1 млрд на помощь Украине

Деньги предусмотрены на программу USAI и на инициативу по безопасности стран Балтии

Митч Макконнелл (Фото: facebook.com/mitchmcconnell)

Комитет Сената США по ассигнованиям одобрил законопроект от Пентагона о военных расходах на 2026 финансовый год, включающий около $1 млрд на поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters.

Общий объем оборонного бюджета составил $852 млрд, что на $21,7 млрд (2,6%) больше, чем запрашивал Белый дом. Законопроект был поддержан 26 голосами против трех, получив одобрение как демократов, так и республиканцев, включая сторонников президента США Дональда Трампа.

"Не только предыдущая администрация, но и нынешняя также недооценили уровень стоящих перед нами проблем", – заявил сенатор Митч Макконнелл, возглавляющий подкомитет по обороне.

Из $1 млрд на Инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) предусмотрено $800 млн, а еще $225 млн будут выделены на Инициативу по безопасности для стран Балтии. Однако значительная часть этих средств в конечном итоге все равно будет направлена на поддержку Украины.

"Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов", – сказал представитель демократов в подкомитете по оборонным расходам Крис Кунс.

Отмечается, что бюджетный запрос Трампа и законопроект об ассигнованиях на оборону, принятый Палатой представителей ранее, не предусматривали никакого финансирования USAI, которая выделяет средства на разведку, обучение, закупку оборудования и материалов для Украины.

Макконнелл и Кунс подчеркнули, что США извлекают уроки из украинского опыта, укрепляя собственную обороноспособность.

"Прекращение взаимодействия с Украиной подорвет усилия наших военных по подготовке к современному полю боя", – заявил Макконнелл.