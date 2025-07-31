Комітет Сенату США підтримав законопроєкт Пентагону про виділення $1 млрд на допомогу Україні

Гроші передбачені на програму USAI та на ініціативу з безпеки країн Балтії

Мітч Макконнелл (Фото: facebook.com/mitchmcconnell)

Комітет Сенату США з асигнувань схвалив законопроєкт від Пентагону про військові витрати на 2026 фінансовий рік, що включають близько $1 млрд на підтримку України. Про це повідомляє Reuters.

Загальний обсяг оборонного бюджету становив $852 млрд, що на $21,7 млрд (2,6%) більше, ніж запитував Білий дім. Законопроєкт підтримали 26 голосами проти трьох, його схвалили як демократи, так і республіканці, включно з прихильниками президента США Дональда Трампа.

"Не тільки попередня адміністрація, а й нинішня також недооцінили рівень проблем, що стоять перед нами", – заявив сенатор Мітч Макконнелл, який очолює підкомітет з оборони.

З $1 млрд на Ініціативу зі сприяння безпеці України (USAI) передбачено $800 млн, а ще $225 млн буде виділено на Ініціативу з безпеки для країн Балтії. Однак значна частина цих коштів у кінцевому підсумку все одно буде спрямована на підтримку України.

"Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів", – сказав представник демократів у підкомітеті з оборонних витрат Кріс Кунс.

Зазначається, що бюджетний запит Трампа і законопроєкт про асигнування на оборону, ухвалений Палатою представників раніше, не передбачали жодного фінансування USAI, яка виділяє кошти на розвідку, навчання, закупівлю обладнання та матеріалів для України.

Макконнелл і Кунс підкреслили, що США виносять уроки з українського досвіду, зміцнюючи власну обороноздатність.

"Припинення взаємодії з Україною підірве зусилля наших військових з підготовки до сучасного поля бою", – заявив Макконнелл.