Комітет Сенату США підтримав законопроєкт Пентагону про виділення $1 млрд на допомогу Україні
Комітет Сенату США з асигнувань схвалив законопроєкт від Пентагону про військові витрати на 2026 фінансовий рік, що включають близько $1 млрд на підтримку України. Про це повідомляє Reuters.
Загальний обсяг оборонного бюджету становив $852 млрд, що на $21,7 млрд (2,6%) більше, ніж запитував Білий дім. Законопроєкт підтримали 26 голосами проти трьох, його схвалили як демократи, так і республіканці, включно з прихильниками президента США Дональда Трампа.
"Не тільки попередня адміністрація, а й нинішня також недооцінили рівень проблем, що стоять перед нами", – заявив сенатор Мітч Макконнелл, який очолює підкомітет з оборони.
З $1 млрд на Ініціативу зі сприяння безпеці України (USAI) передбачено $800 млн, а ще $225 млн буде виділено на Ініціативу з безпеки для країн Балтії. Однак значна частина цих коштів у кінцевому підсумку все одно буде спрямована на підтримку України.
"Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів", – сказав представник демократів у підкомітеті з оборонних витрат Кріс Кунс.
Зазначається, що бюджетний запит Трампа і законопроєкт про асигнування на оборону, ухвалений Палатою представників раніше, не передбачали жодного фінансування USAI, яка виділяє кошти на розвідку, навчання, закупівлю обладнання та матеріалів для України.
Макконнелл і Кунс підкреслили, що США виносять уроки з українського досвіду, зміцнюючи власну обороноздатність.
"Припинення взаємодії з Україною підірве зусилля наших військових з підготовки до сучасного поля бою", – заявив Макконнелл.
- 28 липня міністр оборони повідомляв, що Україна і США готують нові важливі проєкти в оборонному співробітництві.
- 30 липня WSJ повідомляв, що республіканці розробили план, який дозволить європейцям закуповувати зброю для ЗСУ. Він передбачає створення фонду в Міністерстві фінансів США для приймання коштів від союзників.
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