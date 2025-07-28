Україна і США готують нові важливі проєкти в оборонній співпраці – Шмигаль

Міністр оборони обговорив з американськими посадовцями те, як виконуються домовленості з військової допомоги

Джулі Девіс та Денис Шмигаль (Фото: Telegram міністра оборони)

Україна та Сполучені Штати готують "нові важливі проєкти" в оборонному співробітництві. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з тимчасово повіреною у справах США Джулі Девіс, військовим аташе Бредом Ніколсоном та керівником місій Штатів і НАТО на підтримку України Кертісом Баззардом.

"Обговорили стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників. Готуємо нові важливі проєкти", – розповів Шмигаль.

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Представники України та США підбили підсумки останньої онлайн-зустрічі у форматі "Рамштайн" – глава Міноборони зазначив, що важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом.

"Працюємо у тісній координації з нашими американськими партнерами. Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США", – підсумував міністр оборони.

З американського боку на зустрічі були присутні тимчасово повірена Девіс, аташе з питань оборони при посольстві бригадний генерал Ніколсон та командувач місій Група сприяння безпеці – Україна (SAG-U, створена Штатами) та NSATU (створена НАТО) генерал-лейтенант Баззард.