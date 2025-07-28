Україна і США готують нові важливі проєкти в оборонній співпраці – Шмигаль
Україна та Сполучені Штати готують "нові важливі проєкти" в оборонному співробітництві. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з тимчасово повіреною у справах США Джулі Девіс, військовим аташе Бредом Ніколсоном та керівником місій Штатів і НАТО на підтримку України Кертісом Баззардом.
"Обговорили стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників. Готуємо нові важливі проєкти", – розповів Шмигаль.
Представники України та США підбили підсумки останньої онлайн-зустрічі у форматі "Рамштайн" – глава Міноборони зазначив, що важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом.
"Працюємо у тісній координації з нашими американськими партнерами. Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США", – підсумував міністр оборони.
З американського боку на зустрічі були присутні тимчасово повірена Девіс, аташе з питань оборони при посольстві бригадний генерал Ніколсон та командувач місій Група сприяння безпеці – Україна (SAG-U, створена Штатами) та NSATU (створена НАТО) генерал-лейтенант Баззард.
- У липні президент Зеленський повідомив, що вони з керівником Штатів Трампом розглядають можливість укладення "мегаугоди", за якою США купуватимуть бойові безпілотники, випробувані в Україні, в обмін на згоду Києва придбати низку американських озброєнь.
- Згодом прем'єрка Свириденко підтвердила, що Україна та США ведуть детальні переговори щодо цієї "дронової угоди". Зеленський повідомляв, що доручив підготувати "серйозний договір" про постачання українських безпілотників на суму від $10 до $30 мільярдів.
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