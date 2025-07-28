Украина и США готовят новые важные проекты в оборонном сотрудничестве – Шмыгаль
Украина и Соединенные Штаты готовят "новые важные проекты" в оборонном сотрудничестве. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль после встречи с временно поверенной в делах США Джули Дэвис, военным атташе Брэдом Николсоном и руководителем миссий Штатов и НАТО в поддержку Украины Кертисом Баззардом.
"Обсудили состояние выполнения договоренностей в сфере оборонной поддержки и развитие двустороннего сотрудничества, в частности относительно совместных производств беспилотников. Готовим новые важные проекты", – рассказал Шмыгаль.
Представители Украины и США подвели итоги последней онлайн-встречи в формате "Рамштайн" – глава Минобороны отметил, что важно провести следующее заседание в очном формате уже в ближайшее время.
"Работаем в тесной координации с нашими американскими партнерами. Достижение длительного мира через силу остается нашей целью. И мы убеждены, что это возможно достичь при лидерстве США", – подытожил министр обороны.
С американской стороны на встрече присутствовали временно поверенная Дэвис, атташе по вопросам обороны при посольстве бригадный генерал Николсон и командующий миссий Группа содействия безопасности – Украина (SAG-U, созданная Штатами) и NSATU (создана НАТО) генерал-лейтенант Баззард.
- В июле президент Зеленский сообщил, что они с руководителем Штатов Трампом рассматривают возможность заключения "мегасделки", по которой США будут покупать боевые беспилотники, испытанные в Украине, в обмен на согласие Киева приобрести ряд американских вооружений.
- Впоследствии премьер Свириденко подтвердила, что Украина и США ведут детальные переговоры по этому "дроновому соглашению". Зеленский сообщал, что поручил подготовить "серьезный договор" о поставках украинских беспилотников на сумму от $10 до $30 миллиардов.
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