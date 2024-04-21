Украина получит оружие от США сразу после голосования в Сенате: в первом транше – снаряды
Соединенные Штаты Америки возобновят военную помощь Украине, как только законопроект будет проголосован в Сенате и его подпишет президент Джо Байден, сообщает New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Товары будут доставлены со складов Пентагона в Германии.
В субботнем заявлении, после того как Палата представителей наконец проголосовала за выделение Украине нового пакета помощи, Байден призвал Сенат немедленно поддержать законопроект. Ожидается, что это произойдет уже в этот вторник, 23 апреля.
Официальные лица США не говорят, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках первого после перерыва транша военной помощи, но Райдер сказал журналистам, что, вероятно, там будут боеприпасы противовоздушной обороны и артиллерии.
"У нас очень развита логистическая сеть, позволяющая нам быстро перемещать материальные средства, как мы это делали раньше. Это вопрос нескольких дней", — сказал он в четверг.
Оружие и боеприпасы, которые направляются в Украину, часто поступают со складов Пентагона в Европе, а поставки координируются организацией, созданной в конце 2022 года под названием "Группа содействия безопасности – Украина" (SAG-U). Она базируется в Германии и действует в рамках европейского командования Пентагона.
С августа 2021 года американское военное руководство направило Украине 55 пакетов помощи по программе PDA (поставки из складов Пентагона), куда вошли транспортные средства, боеприпасы, беспилотники и т.п. на сумму не менее $26,3 млрд.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.
- LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.
- Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
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