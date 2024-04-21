Украина получит оружие от США сразу после голосования в Сенате: в первом транше – снаряды

Соединенные Штаты собираются возобновить военную помощь Украине, как только законопроект пройдет финальное голосование в Сенате

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Соединенные Штаты Америки возобновят военную помощь Украине, как только законопроект будет проголосован в Сенате и его подпишет президент Джо Байден, сообщает New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

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Товары будут доставлены со складов Пентагона в Германии.

В субботнем заявлении, после того как Палата представителей наконец проголосовала за выделение Украине нового пакета помощи, Байден призвал Сенат немедленно поддержать законопроект. Ожидается, что это произойдет уже в этот вторник, 23 апреля.

Официальные лица США не говорят, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках первого после перерыва транша военной помощи, но Райдер сказал журналистам, что, вероятно, там будут боеприпасы противовоздушной обороны и артиллерии.

"У нас очень развита логистическая сеть, позволяющая нам быстро перемещать материальные средства, как мы это делали раньше. Это вопрос нескольких дней", — сказал он в четверг.

Оружие и боеприпасы, которые направляются в Украину, часто поступают со складов Пентагона в Европе, а поставки координируются организацией, созданной в конце 2022 года под названием "Группа содействия безопасности – Украина" (SAG-U). Она базируется в Германии и действует в рамках европейского командования Пентагона.

С августа 2021 года американское военное руководство направило Украине 55 пакетов помощи по программе PDA (поставки из складов Пентагона), куда вошли транспортные средства, боеприпасы, беспилотники и т.п. на сумму не менее $26,3 млрд.