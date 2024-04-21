Україна отримає зброю від США одразу після голосування в Сенаті: у першому транші – снаряди

Фото: depositphotos.com

Сполучені Штати Америки відновлять військову допомогу Україні, щойно законопроєкт буде проголосований в Сенаті і його підпише президент Джо Байден, повідомляє New York Times з посиланням на прессекретаря Пентагону Патріка Райдера.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Товари будуть доставлені зі складів Пентагону в Німеччині.

У суботній заяві, після того як Палата представників нарешті проголосувала за виділення Україні нового пакета допомоги, Байден закликав Сенат негайно підтримати законопроєкт. Очікується, що це станеться вже цього вівторка, 23 квітня.

Офіційні особи США не кажуть, яку саме зброю Сполучені Штати надішлють Києву в межах першого після перерви траншу військової допомоги, але Райдер сказав журналістам, що, ймовірно, там будуть боєприпаси протиповітряної оборони та артилерії.

"У нас дуже розвинута логістична мережа, яка дозволяє нам швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили раніше. Це питання кількох днів", – сказав він у четвер.

Зброя та боєприпаси, які надсилаються в Україну, часто надходять зі складів Пентагону в Європі, а постачання координуються організацією, створеною наприкінці 2022 року під назвою "Група сприяння безпеці – Україна" (SAG-U). Вона базується в Німеччині та діє в межах європейського командування Пентагону.

З серпня 2021 року американське військове керівництво надіслало Україні 55 пакетів допомоги за програмою PDA (постачання зі складів Пентагону), куди увійшли транспортні засоби, боєприпаси, безпілотники тощо на суму щонайменше $26,3 млрд.