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17.05.2019, 08:27

Комитет США утвердил законопроект поддержки Украине: какая сумма

Комитет США утвердил законопроект поддержки Украине: какая сумма - Фото
Фото: pixabay

Помощь Украине в сфере обороны предусмотрен в размере $115 млн по программе "Международное военное финансирование"

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Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины в сумме $445 700 000. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере $115 млн для предоставления нашему государству безопасности помощи по программе "Международное военное финансирование", - отмечается в сообщении.

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В посольстве подчеркнули, что указанный документ запрещает направление средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над временно оккупированным Крымом или любой другой территории Украины.

Комитет рекомендовал Госдепу США и Агентству США по международному развитию продолжать взаимодействие с украинской стороной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, помощи министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с киберугрозами со стороны РФ.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан президентом США.

15 мая 2019 года украинский посол в США Валерий Чалый обсудил с членом сенатского комитета по вопросам ассигнований Роем Блантом увеличение военной поддержки для Украины.

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Теги: Украина, помощь, армия, конгресс сша, валерий чалый
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