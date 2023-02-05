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Комплексы SAMP/T. Украинские военные уже поехали в Европу на обучение

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 12:25
Комплексы SAMP/T. Украинские военные уже поехали в Европу на обучение - Фото
ЗРК SAMP/T (Фото: Flickr/Breizh56)

Первые украинские военные поехали в Европу знакомиться с французско-итальянскими системами противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщил в воскресенье командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"Искренне благодарю правительства Франции и Италии за принятое решение относительно предоставления систем ПВО/О SAMP/T-Mamba для защиты Украины от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства. Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути", – говорится в сообщении Олещука.

Он заявил, что военные должны вернуться в Украину осенью уже с комплексами SAMP/T.

Андрій Водяний
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пво воздушные силы SAMP/T
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