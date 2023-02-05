Комплексы SAMP/T. Украинские военные уже поехали в Европу на обучение

Первые украинские военные поехали в Европу знакомиться с французско-итальянскими системами противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщил в воскресенье командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"Искренне благодарю правительства Франции и Италии за принятое решение относительно предоставления систем ПВО/О SAMP/T-Mamba для защиты Украины от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства. Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути", – говорится в сообщении Олещука.

Он заявил, что военные должны вернуться в Украину осенью уже с комплексами SAMP/T.

3 февраля стало известно, что Франция и Италия решили весной передать Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T, о которых она просила последние несколько месяцев.

По оценкам Италии, система ПВО SAMP/T будет развернута в Украине в течение семи-восьми недель.

Андрій Водяний

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