Система ПВО SAMP/T будет развернута в Украине в течение семи-восьми недель – МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что система противовоздушной обороны SAMP/T, которую Рим и Париж намерены вместе передать Украине, будет развернута на территории страны в течение двух месяцев. Об этом он сказал в интервью Casa Italia, передает Rai News.

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По его словам, зенитно-ракетный комплекс начнет действовать на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель.

Комментируя российско-украинскую войну, он сказал, что сейчас "трудно делать прогнозы" по поводу Крыма и других временно оккупированных территорий. Но, по его мнению, нет сомнений, что российский диктатор Владимир Путин "обязательно будет искать выход".

"Как международное сообщество мы должны посвятить себя защите независимости Украины и делу мира", – заявил глава МИД Италии.

13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

22 января глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и Париж заканчивают подготовку ЗРК SAMP/T, который должен быть передан Украине.

28 января стало известно, что Франция и Италия закажут 700 зенитных ракет Aster-30 для систем противовоздушной обороны SAMP/T.

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Оксана Житнюк

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