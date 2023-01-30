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Министр обороны Италии продолжит помогать ВСУ, но хочет видеть россиян на отдыхе в Европе

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 08:55
Министр обороны Италии продолжит помогать ВСУ, но хочет видеть россиян на отдыхе в Европе - Фото
Гвидо Крозетто (фото - ЕРА)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает "неправильным относиться ко всему российскому народу как к врагу" и против запрета гражданам РФ ездить в Европу на учебу и отдых. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

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Он заявил, что "никогда не разделял [политику] замкнутости по отношению к артистам, спортсменам, гражданскому населению".

"Мы должны оставить открытыми каналы диалога. Канал к российскому народу, а не к политическим элитам, стремящимся к конфронтации. Было бы лучше, если бы люди [россияне] приехали в Европу, чтобы услышать другой голос", – считает Крозетто.

Он подчеркнул, что союзники должны продолжать помогать Украине противостоять полномасштабной войне России, "потому что альтернативы нет", но, полагает, Европа "может что-то изменить, показав российскому народу, что такое Запад, свобода, демократия, мир".

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Глава Минобороны Италии добавил, что на прошлой неделе "некоторые европейские послы" встретились в Москве и обсудили вопрос, почему отказывают в визах российским гражданам.

Євген Пилипенко
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