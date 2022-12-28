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В случае риска поражения Россия может применить ядерное оружие – министр обороны Италии

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 13:09
В случае риска поражения Россия может применить ядерное оружие – министр обороны Италии - Фото
Гвидо Крозетто (Скриншот видео)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает возможным использование Россией тактического ядерного оружия, если ей будет угрожать поражение в войне против Украины. Об этом он сказал в интервью Messaggero, передает Il Fatto Quotidiano.

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"Использование тактического ядерного оружия планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы – да, если точка невозврата пройдена, если они рискуют проиграть, то это так. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и маловероятна", – сказал министр.

Вчера президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони сообщил, что Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от атак РФ.

По мнению Крозетто, "поставка должна быть совместима с возможностью иметь это оружие и передать его Киеву в исправном состоянии".

Читайте также: Мелони: Нельзя просто взять и объявить мир в Украине. Военные расходы — в наших интересах 

Вадим Ребрина
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Россия пво ядерное оружие италия Гвидо Крозетто
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