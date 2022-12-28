В случае риска поражения Россия может применить ядерное оружие – министр обороны Италии
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает возможным использование Россией тактического ядерного оружия, если ей будет угрожать поражение в войне против Украины. Об этом он сказал в интервью Messaggero, передает Il Fatto Quotidiano.
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"Использование тактического ядерного оружия планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы – да, если точка невозврата пройдена, если они рискуют проиграть, то это так. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и маловероятна", – сказал министр.
Вчера президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони сообщил, что Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от атак РФ.
По мнению Крозетто, "поставка должна быть совместима с возможностью иметь это оружие и передать его Киеву в исправном состоянии".
- Новое правительство Джорджи Мелони должно одобрить шестой пакет военной помощи для Украины, чтобы противостоять российскому вторжению, – если не изменится ситуация, заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.
- 20 октября Мелони заявила, что новое правительство будет "проевропеским и пронатовским". 21 октября Мелони стала первой в истории Италии женщиной на посту премьер-министра и сформировала правительство.
- Она сказала, что Италия не намерена поддаваться на шантаж со стороны Владимира Путина и продолжит поддерживать Украину.
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