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Компромиссов и новых "минсков" не будет, Россия должна проиграть – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 16:54
Компромиссов и новых
Михаил Подоляк (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Компромиссов и новых "минсков" в интересах Кремля не будет, Россия должна проиграть, убраться из Украины и выплатить репарации. Об этом напомнил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Подобный вид войны предполагает только победу одной из сторон. Компромиссов и новых "минсков" в пользу российских убийц не будет. Россия должна проиграть, убраться из Украины, заплатить по счетам... Только так можно вернуть миру безопасность, стабильность и предсказуемость", – написал Подоляк.

Также сегодня, 18 ноября, председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что "эта война должна быть немедленно прекращена, и Украина должна в ней победить". 

Сергій Бережний
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