"Компромиссы будут катастрофой". Подоляк назвал четыре позиции для завершения войны
27.08.2022, 13:12
Михаил Подоляк (скриншот видео DW)
Компромиссы с Россией станут катастрофой, война должна закончиться военной победой Украины, трибуналом над военными преступниками и трансформацией РФ. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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По его словам, война должна закончиться одним путем: военным поражением РФ, возвращением всех украинских территорий, трибуналом над преступниками и трансформацией России.
"Для этого не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества", – написал Подоляк.
- 24 августа США выделили Украине рекордный транш военной помощи почти на $3 млрд. Поставки начнутся в ближайшие месяцы и продлятся в течение ближайших лет.
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