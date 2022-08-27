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"Компромиссы будут катастрофой". Подоляк назвал четыре позиции для завершения войны

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 13:12
Михаил Подоляк (скриншот видео DW)

Компромиссы с Россией станут катастрофой, война должна закончиться военной победой Украины, трибуналом над военными преступниками и трансформацией РФ. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, война должна закончиться одним путем: военным поражением РФ, возвращением всех украинских территорий, трибуналом над преступниками и трансформацией России.

"Для этого не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества", – написал Подоляк.

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Марк Сировой
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война переговоры компромиссы михаил подоляк
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