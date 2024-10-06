Конфликт с начальником рай-ТЦК и пистолетом в центре Полтавы – полиция нашла фигурантов

Правоохранители изъяли пистолет, похожий на стартовый, и направили его на экспертизу

Полтава (Иллюстративное фото: skybooking.ua)

По факту конфликта в центре Полтавы правоохранители открыли уголовное производство – установлены участники инцидента, с ними проводятся следственные действия. Об этом сообщила Национальная полиция.

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О происшествии полиция узнала 6 октября из местных ресурсов, где отмечалось, что между двумя мужчинами и блоггером возник конфликт – и один из них, вероятно, угрожал пистолетом.

Правоохранители изъяли пистолет, похожий на стартовый, и направили его на экспертизу, отметила Нацполиция.

Фото: Нацполиция

Внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве, совершенное с применением огнестрельного оружия, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Предусмотренное наказание – от трех до семи лет тюрьмы.

Следствие выясняет причины и обстоятельства конфликта. Других деталей Нацполиция не дает.

Ранее, 5 октября, в сети завирусилась серия видео с блогером Николасом Кармой (настоящее имя – Николай Бучак). Спикер полтавского областного ТЦК Роман Истомин сообщил местному СМИ Полтавщина, что одним из участников конфликта был начальник районного территориального центра комплектования Александр Логвиненко, небоевой пистолет получил его знакомый.

Истомин считает, что конфликт начал блоггер, который знал, что перед ним офицер ВСУ и "применил к нему физическое влияние".

Медиа опубликовало существующие видео конфликта в хронологическом порядке: на первом Логвиненко спрашивает у блогера и его друга отношение к военной службе – те сначала не хотят отвечать, потом блоггер ответил, что нужно быть либо в армии, либо для армии (донатить, помогать). На втором видео блоггер сам снимает Логвиненко, тот прикрывает лицо рукой и пытается уйти. Бучак берет его за плечо, потом за руку и тащит ее вниз, требуя опустить.

В начале второй записи подбежал мужчина с пистолетом в руках (знакомый начальника рай-ТЦК), толкнул блогера и призвал "не снимать", их расталкивают. На стоп-кадре видно, что пистолет в руке мужчины был направлен на шею Бучака. Далее новое видео: блогер продолжил спрашивать Логвиненко и прикасаться к нему - тот вырывался, пытался уйти. Потом еще одно видео - показывают другого молодого человека, тот говорит, что на него тоже неизвестный мужчина направлял пистолет.

В августе 2023 года в Полтаве задержали блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, который на видео унижал украинских военных.