Конфлікт з начальником рай-ТЦК та пістолетом у центрі Полтави - поліція знайшла фігурантів

Правоохоронці вилучили пістолет, що схожий на стартовий, та скерували його на експертизу

Полтава (Ілююстративне фото: skybooking.ua)

За фактом конфлікту у центрі Полтави правоохоронці відкрили кримінальне провадження - встановлені учасники інциденту, з ними проводяться слідчі дії. Про це повідомила Національна поліція.

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Про подію поліція дізналася 6 жовтня з місцевих ресурсів, де зазначалося, що між двома чоловіками та блогером виник конфлікт - і один з них, ймовірно, погрожував пістолетом.

Правоохоронці вилучили пістолет, що схожий на стартовий, та скерували його на експертизу, зауважила Нацполіція.

Фото: Нацполіція

Внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Передбачене покарання - від трьох до семи років тюрми.

Слідство з'ясовує причини та обставини конфлікту. Інших деталей Нацполіція не надає.

Раніше, 5 жовтня, у мережі завірусилася серія відео з блогером Ніколасом Кармою (справжнє ім'я - Микола Бучак). Речник полтавського обласного ТЦК Роман Істомін повідомив місцевому ЗМІ Полтавщина, що одним з учасників конфлікту був начальник районного територіального центру комплектування Олександр Логвиненко, небойовий пістолет дістав його знайомий.

Істомін вважає, що конфлікт почав блогер, який знав, що перед ним офіцер ЗСУ та "застосував до нього фізичний вплив".

Медіа опублікувало наявні відео конфлікту у хронологічному порядку: на першому Логвиненко запитує у блогера та його друга ставлення до військової служби - ті спочатку не хочуть відповідати, потім блогер відповів, що треба бути або в армії, або для армії (донатити, допомагати). На другому відео - блогер сам знімає Логвиненка, той прикриває обличчя рукою та намагається піти. Бучак бере його за плече, потім за руку й тягне її вниз, вимагаючи опустити.

На початку другого запису підбіг чоловік з пістолетом у руках (знайомий начальника рай-ТЦК), штовхнув блогера й закликав "не знімати", їх розштовхують. На стопкадрі видно, що пістолет у руці чоловіка був направлений у шию Бучака. Далі нове відео: блогер продовжив запитувати Логвиненка й торкатися нього - той виривався, намагався піти. Потім ще одне відео - показують іншого молодика, той каже, що на нього теж невідомий чоловік направляв пістолет.