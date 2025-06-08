Конфликт во время КиевПрайда: Полиция говорит, что военный ударил протезом правоохранителя

Первоначально в соцсетях писали, что полиция якобы сломала протез военному. Полиция возразила

Фото: Мария Спалек/LIGA.net

Во время протеста традиционалистов против ЛГБТ-марша "Киев Прайд", состоявшегося 7 июня в Киеве, в социальных сетях распространили информацию о задержании военного с протезом руки и якобы повреждении аппарата. Столичная полиция заявила о ложности информации.

О "неправомерности задержания" военного с протезом сначала заявил пользователь Instagram с именем bhdnstnk.

"Полиция задержала парня с протезом. В ходе задержания повредили ему протез. Уровень абсурда", – говорится в сообщении, опубликованном пользователем.

Скриншот из Instagram

Такая же информация появилась в Telegram-канале издания УНИАН. По словам его корреспондента, "задержание было настолько жестким, что дорогостоящий бионический протез оказался сломанным".

Полиция Киева заявила, что все было не так.

"Информируем, что военнослужащий во время толкотни ударил протезом по голове работника полиции, нанеся последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и убойной раны", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа.