Конфликт во время КиевПрайда: Полиция говорит, что военный ударил протезом правоохранителя
Во время протеста традиционалистов против ЛГБТ-марша "Киев Прайд", состоявшегося 7 июня в Киеве, в социальных сетях распространили информацию о задержании военного с протезом руки и якобы повреждении аппарата. Столичная полиция заявила о ложности информации.
О "неправомерности задержания" военного с протезом сначала заявил пользователь Instagram с именем bhdnstnk.
"Полиция задержала парня с протезом. В ходе задержания повредили ему протез. Уровень абсурда", – говорится в сообщении, опубликованном пользователем.
Такая же информация появилась в Telegram-канале издания УНИАН. По словам его корреспондента, "задержание было настолько жестким, что дорогостоящий бионический протез оказался сломанным".
Полиция Киева заявила, что все было не так.
"Информируем, что военнослужащий во время толкотни ударил протезом по голове работника полиции, нанеся последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и убойной раны", – говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили уголовное производство по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа.
- 19 апреля в Киеве произошла потасовка между полицейскими и протестующими, митинговавшими против ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny Bunny.
- Накануне мероприятия в сети произошел скандал из-за того, что даты мероприятия приходятся на Пасху.
- В то же время организаторы заявили, что даты проведения согласовываются заранее согласно международному фестивальному календарю и зафиксированы во второй половине апреля.