В Киеве рядом с Михайловской площадью правоохранители задержали представителей традиционалистской организации "Братство", вышедших протестовать против ЛГБТК+ мероприятия "КиевПрайд Парк". Об этом сообщила корреспондентка LIGA.net с места происшествия.

По ее словам, задержание протестующих из "Брастства" произошло на Михайловской улице около 14:00. Вот фото с места:

Местные Telegram-каналы заявляют о столкновениях и конфликтах между митингующими и полицейскими. На первом видео зафиксирован следующий инцидент:

В столичной полиции пока не комментировали эти данные и причину задержания протестующих.

Само мероприятие "КиевПрайд Парк" было запланировано на 15:00 у здания Министерства иностранных дел на Михайловской площади. Представитель Национальной полиции Юлия Гирдвилис сообщила LIGA.net , что по состоянию на 15:15 акция представителей ЛГБТК+ продолжается.

Это же подтверждает и корреспондентка LIGA.net :

В то же время, эту акцию пикетируют представители уже другой традиционалистской организации "Щит традиции", передает корреспондент LIGA.net :

На видео с места зафиксированы нецензурные лозунги в сторону "Прайда" (18+):

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