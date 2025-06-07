У Києві поряд з Михайлівською площею правоохоронці затримали представників традиціоналістської організації "Братство", що вийшли протестувати проти ЛГБТК+ заходу "КиївПрайд Парк". Про це повідомила кореспондентка LIGA.net з місця події.

За її словами, затримання протестувальників з "Брастства" відбулося на Михайлівській вулиці близько 14:00. Ось фото з місця:

Місцеві Telegram-канали заявляють про сутички та конфлікти між мітингарями та поліціянтами. На першому відео зафіксовано такий інцидент:

У столичній поліції поки не коментували LIGA.net ці дані та причину затримання протестувальників.

Сам захід "КиївПрайд Парк" був запланований на 15:00 біля будівлі Міністерства закордонних справ на Михайлівській площі. Речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс повідомила LIGA.net, що станом на 15:15 акція представників ЛГБТК+ триває.

Це ж підтверджує й кореспондентка LIGA.net:

Водночас цю акцію пікетують представники вже іншої традиціоналістської організації "Щит традиції", передає кореспондентка LIGA.net:

На відео з місця зафіксовані нецензурні гасла в бік "Прайду" (18+):

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