Конфлікт під час КиївПрайду: Поліція каже, що військовий вдарив протезом правоохоронця

Спочатку у соцмережах писали, що поліція нібито зламала протез військовому. Поліція заперечила

Фото: Марія Спалєк/LIGA.net

Під час протесту традиціоналістів проти ЛГБТ-ходи "Київ Прайд", що відбувся 7 червня у Києві, у соціальних мережах поширили інформацію про затримання військового з протезом руки та нібито пошкодження апарату. Столична поліція заявила про неправдивість інформації.

Про "неправомірність затримання" військового з протезом спочатку заявив користувач Instagram з ім'ям bhdnstnk.

"Поліція затримала хлопця з протезом. В ході затримання пошкодили йому протез. Рівень абсурду", – йдеться у повідомленні, яке користувач опублікував в сторіз.

Скриншот з Instagram

Така ж інформація з'явилася у Telegram-каналі видання УНІАН. За словами його кореспондента, "затримання було настільки жорстким, що дорогий біонічний протез виявився зламаним".

Поліція Києва заявила, що все було не так.

"Інформуємо, що військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про насильство щодо працівника правоохоронного органу.