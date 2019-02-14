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14.02.2019, 18:34

Конгресс США хочет увеличить помощь Украине на $75 млн

Конгресс США хочет увеличить помощь Украине на $75 млн - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Конгрессе представили соответствующий законопроект

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В Конгрессе США представили законопроект, согласованный Сенатом и Палатой представителей об ассигнованиях Госдепартаментом, зарубежных операциях и смежных программах на 2019 год. Сумма помощи Украине в общей сложности – на $75 млн больше. Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в США.

Смета помощи по линии Госдепа, Агентства США по международному развитию превышает прошлогоднюю на $25 млн. Также предусматривается законодательная возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

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"Таким образом, общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, ранее выделенных Пентагоном…будет составлять $695,7 млн. Это на $75 млн больше, чем было предусмотрено на 2018 год", - поясняет посольство.

2 февраля стало известно, что Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оружия США, в том числе ракетных комплексов Javelin.

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Теги: Украина, США, помощь
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