Конгрессмен-демократ о стенограмме: Мафиозное вымогательство

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Председатель надзорного комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил сегодня, что подробности разговора президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским свидетельствуют о "классическом мафиозном вымогательстве у иностранного лидера" со стороны Трампа. Об этом сообщает CNN.

Шифф сказал, что детали разговора "показывают украинского президента, который отчаянно нуждается в поддержке США, в военной поддержке, чтобы помочь этой стране в войне с путинской Россией, стране, которая все еще оккупирована нерегулярными российскими силами и в которой люди сталкиваются с очень опасными продолжающимися дестабилизирующими действиями их агрессивного соседа".

Позже он добавил в своих замечаниях, что, по его мнению, этот разговор показывает, что "президент Соединенных Штатов участвовал в вымогательстве у президента другой страны", "отказывая в жизненно важной военной поддержке союзнику, прося об одолжении у этого союзника - провести расследование против своего соперника".

С другой стороны, Шифф отметил, что его шокирует позиция Белого дома, который обнародовал стенограмму и считает, что она улучшит позиции Трампа. Он заявил, что в этих записях отражен "классическое мафиозное вымогательство у иностранного лидера".

Читайте также: Стенограмма разговора Зеленского и Трампа: полный текст