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07.05.2019, 19:36

Конгрессмен США не исключает более мощного оружия для Украины

Конгрессмен США не исключает более мощного оружия для Украины - Фото
Фото: pixabay.com

Член комитета Конгресса по вооруженным силам считает, что "если потребуется, запросы на более мощное оружие для Украины должны быть рассмотрены"

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Если ситуация этого потребует, запросы на предоставление Украине более мощных военных систем должны быть рассмотрены, заявил конгрессмен-республиканец, член комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Мак Торнберри, передает Укринформ.

Он также напомнил, что обе партии США поддерживают украинский народ, который верит в независимость своего государства, и именно поэтому требовали предоставления оружия Украине для защиты от российской агрессии еще со времен администрации экс-президента Барака Обамы.

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"В течение определенного времени и демократы, и республиканцы в Конгрессе США давили на администрацию Обамы, требуя от них предоставить летальное оружие Украине, чтобы она могла противостоять агрессии на своей территории", - рассказал он.

Торнберри выразил надежду, что "новая власть в Украине сможет достичь успеха в снижении уровня насилия и обеспечении территориального суверенитета".

По мнению конгрессмена, решение о предоставлении новых типов оружия будет зависеть от развития ситуации, но в случае необходимости такие запросы будут рассмотрены. "Мы должны постоянно оценивать военные потребности ситуации, смотреть, как она меняется. Нам нужно будет рассмотреть такие запросы, и тогда оценить, что принесет больше пользы", - заявил он.

Торнберри также заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин в своих расчетах может решить, что способен расширить свою агрессию против Украины.

"Я надеюсь, он не осмелится на это. Но если решится, это будет иметь для него последствия", - подытожил конгрессмен.

5 апреля сенатор-республиканец Джим Ингоф, который возглавляет Комитет по вооружению, написал в статье, что Соединенным Штатам следует разработать долгосрочный план безопасности помощи Украине.

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Теги: война, оружие, конгресс сша, Мак Торнберри
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