Конгрессменам США предложили встретиться с Ермаком, но его визит не состоялся

Ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся. Глава ОП говорит, что не знал об этой инициативе. Об этом пишет Радио Свобода.

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"Ермак является ближайшим доверенным лицом президента и вторым наиболее влиятельным лицом в Украине после президента. Он курирует вопросы национальной безопасности и является "правой рукой" (в оригинале power broker – ред.) президента по внутренним и международным вопросам", – говорилось в письме для ряда конгрессменов.

Цель визита – "проинформировать руководство Конгресса о состоянии дел в Украине и за ее пределами".

"Могу предположить, что описанные вами предложения к конгрессменам могли быть частными инициативами. Никакого моего визита в США в названные даты не планировалось. Даже не обсуждалась такая идея", – сказал Ермак. По информации РС, в вышеуказанном запросе отмечалось, что с ним должен был ехать вице-премьер Алексей Резников.

Журналисты отмечают, что предложение о встрече Ермака и Резникова с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак. Он, как говорит сам вице-премьер, является его "давним другом".

"Игорь держит руку на пульсе ситуации в стране и, в частности, вооруженной агрессии и оккупации части наших территорий Россией", – подчеркнул Резников, добавив, что идея о встрече была личной инициативой Пастернака.

СПРАВКА. Игорь Пастернак — американский предприниматель, который переехал в США из Львова в 1994 году. В СССР и Украине он занимался строительством дирижаблей, позднее он перевез этот бизнес в США. В течение длительного времени Пастернак был одним из доноров Демократической партии. Бизнесмен планировал наладить в Украине серийное производство стрелкового оружия по стандартам НАТО.

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Станислав Стороженко

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