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29.05.2019, 22:28

Кононенко заявил, что его не будет в списках партии Порошенко

Кононенко заявил, что его не будет в списках партии Порошенко - Фото
Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В выборах участвовать не будет, с постов в партии уйдет, сообщил первый замглавы фракции БПП

Народный депутат, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко заявил, что не будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду от партии Европейская солидарность, а также уходит с занимаемых им партийных должностей. Об этом он написал в Facebook.

"Свою миссию я вижу в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны. Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне.

Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине", - написал Кононенко.

24 мая политическую партию Блок Петра Порошенко Солидарность переименовали в Европейскую Солидарность.

Ранее сегодня сообщалось, что Партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут принять участие в парламентских выборах в составе новой партии Петра Порошенко.

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Теги: игорь кононенко, европейская солидарность
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