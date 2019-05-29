Кононенко заявил, что его не будет в списках партии Порошенко

Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко заявил, что не будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду от партии Европейская солидарность, а также уходит с занимаемых им партийных должностей. Об этом он написал в Facebook.

"Свою миссию я вижу в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны. Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне.

Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине", - написал Кононенко.

24 мая политическую партию Блок Петра Порошенко Солидарность переименовали в Европейскую Солидарность.

Ранее сегодня сообщалось, что Партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут принять участие в парламентских выборах в составе новой партии Петра Порошенко.

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