В американском издании The New York Times вышла статья, в которой утверждается, что якобы Украина случайно нанесла удар по рынку в Константиновке 6 сентября. Автор этой статьи "неоднократно замечен в продвижении российских нарративов" в этом издании, сообщили источники LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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"Автор этой статьи Томас Гиббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff) неоднократно замечен на продвижении российских нарративов. Он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию", – отметили собеседники.

В частности, в одном из материалов, написанном им в соавторстве, утверждается, что украинские войска использовали кассетные боеприпасы рядом с фермой, "подвергнув украинское гражданское население чрезвычайному риску".

Гиббонса-Неффа уже дважды лишали пресс-карт ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий, отметили источники.

6 сентября страна-террорист РФ нанесла удар по рынку в Константиновке, в результате атаки погибли 16 человек, ранены – 33.

Советник главы Офиса президента ответил на публикацию NYT, что проводится тщательное и детальное расследование каждого инцидента войны, в том числе и по ракетному удару. По его словам, появление в иностранных изданиях "публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке влечет за собой рост конспирологических теорий" и "требует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов".

Пресс-служба СБУ сообщила LIGA.net, что оккупанты нанесли удар по Константиновке из комплекса С-300.

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