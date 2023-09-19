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Костянтинівка. Автора NYT неодноразово помічали на просуванні наративів РФ – джерела

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 15:30
Костянтинівка. Автора NYT неодноразово помічали на просуванні наративів РФ – джерела - Фото
Костянтинівка (Фото: Ігор Клименко)

У американському виданні The New York Times вийшла стаття, у якій стверджується, що нібито Україна випадково завдала удару по ринку у Костянтинівці 6 вересня. Автор цієї статті "неодноразово помічений на просуванні російських наративів" у цьому виданні, повідомили джерела LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

"Автор цієї статті Томас Гіббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff) неодноразово помічений на просуванні російських наративів. Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну та нашу армію", – зазначили співрозмовники.

Зокрема, в одному з матеріалів, написаному ним в співавторстві, стверджується, нібито українські війська використали касетні боєприпаси поряд з фермою, "піддавши українське цивільне населення надзвичайному ризику".

Гіббонса-Неффа вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій, зауважили джерела.

  • 6 вересня країна-терорист РФ завдала удару по ринку в Костянтинівці, унаслідок атаки загинуло 16 людей, поранено – 33.

  • Радник глави Офісу президента відповів на публікацію NYT, що проводиться ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту війни, зокрема й щодо ракетного удару. За його словами, поява в іноземних виданнях "публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій" та "вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів".

  • Пресслужба СБУ повідомила LIGA.net, що окупанти завдали удару по Костянтинівці з комплексу С-300.
Артем Джеріпа, Юрій Смірнов
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війнаNYTкостянтинівка
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