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06.02.2019, 15:37

Конституционный суд разрешил переименовать одну из областей

Конституционный суд разрешил переименовать одну из областей - Фото
Конституционный Суд Украины рассматривает представление Верховной Рады Украины о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины

Согласно заключению КС, законопроект не противоречит статьям 157 и 158 Конституции

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Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, которым предлагается переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Согласно заключению КС, законопроект не противоречит статьям 157 и 158 Конституции – он не предусматривает ограничение прав и свобод человека, не направлен на ликвидацию независимости Украины, не принят в период военного положения.

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Вывод суда нельзя обжаловать, он является обязательным к исполнению.

18 января в Конституционный суд поступило представление 49 народных депутатов относительно несоответствия Конституции закона о переименовании церквей, который, в частности, обязывает УПЦ МП сменить свое название. 

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Теги: конституционный суд, переименование, законопроект, рада, кировоград
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