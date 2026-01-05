Контент по твоим правилам: LIGA.net запустила персональные ленты и рекомендации

Теперь читатели LIGA.net могут формировать собственную ленту новостей в кабинете и читать только то, что важно именно для них

Колаж: LIGA.net

LIGA.net расширила возможности для читателей и запустила персонализацию и рекомендации контента. Теперь каждый зарегистрированный пользователь может сформировать собственную ленту новостей и материалов – по темам, которые важны именно ему, а также получать рекомендации в соответствии со своими интересами. Обе ленты доступны в персональном кабинете на LIGA.net – "Моя лента" и "Рекомендовано".

Как работает "Моя лента"

После регистрации пользователь выбирает темы, которые хочет видеть в своей ленте в кабинете. В ней появляются все материалы по этим направлениям – независимо от формата: новости, аналитика, мнения, спецпроекты и т.д. Это помогает сосредоточиться на самом важном для конкретного читателя и быстрее находить нужное в общем потоке контента LIGA.net.

Персонализированная лента не ограничивает, а, наоборот, структурирует доступ к информации. Читатель сам решает, что читать, когда и в каком объеме – без бесконечного листания и с возможностью в любой момент изменить настройки или вернуться к общей ленте.

Чем отличается лента "Рекомендовано"

Если читатель еще не определился с темами или хочет выходить за пределы привычных интересов, можно воспользоваться лентой "Рекомендовано". Она формируется на основе уже прочитанных материалов и подсказывает тексты, которые могут быть полезными.

Рекомендации помогают открывать новые темы, авторов и рубрики, сохраняя при этом релевантность и логику интересов читателя.

Как начать пользоваться

Чтобы включить новый функционал, нужно зарегистрироваться на LIGA.net. Для формирования "Моей ленты" нужно выбрать темы в персональном кабинете. Лента "Рекомендовано" не требует дополнительных настроек – она формируется автоматически после первых дней пользования сайтом.

Персонализация и рекомендации – часть трансформации LIGA.net в сторону медиа, которое работает для читателя. Когда информация подстраивается под ритм жизни, время и фокус человека, а не наоборот. В таком формате читатель не "успевает за новостями", а использует медиа как инструмент – для понимания событий, принятия решений и работы с информацией в собственном темпе.